Kocaeli'de bir kişi husumetlisi tarafından öldürüldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilinden inerken aralarında husumet olduğu belirtilen Ümit Y.'nin silahlı saldırısına uğrayan Emre Taşdemir, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Diliskelesi Mahallesi 702. Sokak’ta meydana geldi. Emre Taşdemir, 34 HDB 992 plakalı otomobilini park edip indikten sonra husumetli olduğu iddia edilen Ümit Y.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Taşdemir, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli, tabancasını olay yerine atarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taşdemir, 112 Acil ekipleri tarafından kaldırıldığı Gebze Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 6 boş mermi kovanı bulundu. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.