Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kocaeli'de bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 17.12.2024 23:53
  • Giriş: 17.12.2024 23:53
  • Güncelleme: 17.12.2024 23:53
Kaynak: AA
Kocaeli'de bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı

Erenler Mahallesi Yakut Sokak'ta E.A. (28) ile arkadaşı E.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.Y. arkadaşını tabancayla iki bacağından yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BirGün'e Abone Ol