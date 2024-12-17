Kocaeli'de bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı

Erenler Mahallesi Yakut Sokak'ta E.A. (28) ile arkadaşı E.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.Y. arkadaşını tabancayla iki bacağından yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.