Kocaeli'de bir kişinin barakasına gelen tilkiyi beslemesi kamerada

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde turizmcilik yapan kişi, tilkiye yiyecek verdiği anları cep telefonuyla kaydetti.

Samanlı Dağları mevkisinde turizm işletmeciliği yapan Oğuz Karslıoğlu, yaklaşık 1 ay önce, aç kalan bir tilkinin barakasının çevresinde yiyecek aradığını fark etti.

Bunun üzerine Karslıoğlu, yaban hayvanının karnını doyurması için her akşam bir kaba yiyecek bırakmaya başladı. Karslıoğlu'nun "Tilko" adını verdiği hayvan, bir süre sonra barakaya da girmeye başladı.

Karslıoğlu, tilkinin beslendiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.