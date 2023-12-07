Kocaeli'de bir şahıs hastane bahçesinde öldürüldü

Kocaeli'de, Sinan Doğan isimli bir şahıs, hastane bahçesinde öldürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan hastanenin bahçesinde Sinan Doğan adlı şahıs alnından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi üzerinde bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait otopark bahçesinde meydana gelen olayda, silah sesini duyan güvenlik görevlileri, sesin olduğu bölgeye doğru koştu.

Olay yerine giden görevliler, alnından vurulmuş bir erkek şahıs gördü. Sağlık çalışanlarına haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında maktul, hastane morguna kaldırıldı. Şahsın üzerinde darp izleri olduğu ve isminin Sinan Doğan olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.