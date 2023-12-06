Kocaeli'de bir şahıs, tartıştığı çocuğu bıçakladı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 16 yaşındaki E.O. isimli çocuk, E.B. isimli şahıs tarafından bıçaklandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından bıçaklanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Mevlana Mahallesi 882. Sokak'taki parkta 16 yaşındaki E.O. ile E.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B, bıçakla E.O'yu kalçasından yaraladı.
Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, olay yerinden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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