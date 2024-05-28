Kocaeli'de bir veli öğrencilerin olduğu sınıfı bastı, öğretmenin üzerine yürüdü

Kocaeli'de bir veli, sınıfa girerek kızıyla kavga eden öğrenciyi sordu. Veli, kendisine yanıt vermeyen öğretmenin üzerine yürüdü. Kocaeli Valiliği de açıklama yaparak şiddetin kabul edilemez olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kocaeli'de ders sırasında sınıfa girip, kızı ile kavga eden öğrenciyi soran M.A., olumsuz yanıt alınca sınıf öğretmeni Burak Laçin'in üzerine yürüdü.

Diğer öğretmenler araya girerken yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı. M.A. gözaltına alınırken, okulda toplanan sendika temsilcileri olaya tepki gösterdi.

Olay, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda meydana geldi.

İddiaya göre; dün birinci sınıf öğrencisi 2 kız çocuğu, kavga etti. Akşam eve giden öğrencilerden biri, kavgayı babası M.A.'ya anlattı. Bu sabah okula gidip, kızının okuduğu sınıfa giren M.A., sınıf öğretmeni Burak Laçin'den çocuğu ile kavga eden öğrenciyi kendisine göstermesini istedi.

M.A., Laçin'den olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine M.A. okula çağırdığı yakınları ile öğretmen Laçin'in üzerine yürüdü. Diğer öğretmenler araya girerken, öğretmen Mehmet Demir tekme ve yumrukların hedefi oldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Demir darp raporu aldı. Şikayet sonrası veli M.A. da gözaltına alındı.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Olaydan sonra öğretmenler ve sendika temsilcileri, okulda bir araya geldi. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Kocaeli 2 No'lu Şube Başkanı Bülent Metin, şunları söyledi:

"Bugün Darıca ilçemizde yine öğretmene saldırı nedeniyle bütün sendikalar buradayız. Maalesef ki bu olayların sonu geleceğe benzemiyor. Acilen tedbir alınmasını istediğimizi aslında 10 Mayıs'ta bütün sendikalar iş bırakarak, ülkenin meydanlarını doldurarak göstermiştik; ama görünen o ki ülkeyi yönetenler, bundan gerekli dersi almamışlar. Aslında 10 Mayıs'ta sosyal medya üzerinden 'Bir an önce yasayı çıkartacağız' diyen bakanlık maalesef ki hala resmen harekete geçmiş değil. Bizlerin adeta birer birer okullarda can vermesini bekliyorlar. Sendikalar olarak buna sessiz kalmayacağız. Birlik, bütünlük içinde bu duruma karşı öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kocaeli Valiliği de olayla ilgili açıklama yayımladı ve soruşturma başlatıldığını bildirdi:

“Darıca ilçemiz Kazım Karabekir Mahallesi Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu’nda bugün meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili yapılan incelemeler neticesinde; 27.05.2024 günü iki öğrenci arasında meydana gelen kavga nedeniyle bu öğrencilerden birisinin velisi olan M.A. isimli şahsın bugün (28.05.2024) saat, 09.00 sıralarında okula gelerek okul öğretmeni B.L. ile tartıştığı, arbede yaşandığı ve daha sonra okuldan ayrıldığının öğrenilmesi üzerine güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren M.A. ile birlikte S.A. ve İ.A. isimli şahıslar yakalanmış olup, konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır. Bahse konu olay bütün yönleriyle incelenmektedir. Öğretmenimize ve Milli Eğitim Camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şiddetin her türlüsüne karşı sıfır toleransla mücadelede kararlı olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.”