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Kocaeli'de bisikletten düşerek yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Ajans Haberleri
  • 01.07.2025 11:58
  • Giriş: 01.07.2025 11:58
  • Güncelleme: 01.07.2025 11:58
Kaynak: AA
Kocaeli'de bisikletten düşerek yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Sancaktepe Sosyal Tesisleri mevkisinde dün bisiklet sürerken düşen Yusuf Mahir B, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dün, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bisiklet sürerken düşen Yusuf Mahir B, bisikletin direksiyonunun karın bölgesine gelmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

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