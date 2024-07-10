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Kocaeli'de buzdolabı motorunun patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.07.2024 13:52
  • Giriş: 10.07.2024 13:52
  • Güncelleme: 10.07.2024 13:52
Kaynak: AA
Kocaeli'de buzdolabı motorunun patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinde buzdolabı motorunun patlaması sonucu yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.

Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinde, bir buzdolabının motoru henüz bilinmeyen nedenle patladı. Çalışanlar Gürbey K. ile Ahmet S. kol ve bacaklarından yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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