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Kocaeli'de çelik döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 21.06.2025 15:59
  • Giriş: 21.06.2025 15:59
  • Güncelleme: 21.06.2025 16:00
Kaynak: AA
Kocaeli'de çelik döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çelik döküm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde faaliyet gösteren çelik döküm fabrikasının ısıl işlem sulama bölümünde yangın çıktı.

Yangını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, su kulesinde, fabrikanın dış cephesinde ve çatıda hasara yol açtı.

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