Kocaeli'de çelik firmasının dolandırılmasına ilişkin soruşturmada 10 zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir çelik firmasının 205 milyon lira dolandırılmasına ilişkin soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ilçede faaliyet gösteren çelik firmasının yönetim kurulu üyeleri, satın alma sorumlusu M.K'nin şirketi 205 milyon lira zarara uğrattığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine başlatılan "nitelikli dolandırıcılık" ve "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" soruşturması kapsamında şüpheli M.K. 3 Şubat'ta tutuklandı.

Zanlının hesap hareketlerinde yapılan incelemelerde 15 şüpheli daha tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 9'u tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.