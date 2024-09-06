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Kocaeli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çevre
  • 06.09.2024 21:03
  • Giriş: 06.09.2024 21:03
  • Güncelleme: 06.09.2024 21:05
Kaynak: AA
Kocaeli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İlçenin Kırsal Tahtalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiği ihbarı üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Bursa ve Sakarya orman bölge müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

2 helikopterin destek verdiği yangın, 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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