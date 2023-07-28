Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan iş yerine gelen S.O.K isimli şahıs, tartıştığı Mustafa Ö. ve Mehmet Z'ye ateş açtı.

Silahtan çıkan mermilerin isabet etmesi üzerine Mustafa Ö. ve Mehmet Z. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis, kaçan şüpheli S.O.K'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Yaralılardan Mustafa Ö'nün, 17 Temmuz'da 4 haftalık hamile olan Cansel D'yi darp ettiğinin iddia edildiği, şüpheli S.O.K'nin ise bebeğini düşüren Cansel D'nin akrabası olduğu öğrenildi.