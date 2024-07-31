Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 31.07.2024 14:51
  • Giriş: 31.07.2024 14:51
  • Güncelleme: 31.07.2024 14:51
Kaynak: AA
Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Gaziler Mahallesi 1738 Sokak'ta bakkal işleten Y.Y. ile E.Ü.O. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.Ü.O. tabancayla Y.Y. ile yanında bulunan A.K. ve K.K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanan E.Ü.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

BirGün'e Abone Ol