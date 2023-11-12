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Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 12.11.2023 00:46
  • Giriş: 12.11.2023 00:46
  • Güncelleme: 12.11.2023 00:46
Kaynak: AA
Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Değirmendere Merkez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde alkollü olduğu belirtilen iki kişi arasında, bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, tabancayla bacağından yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olay sonrası kaçan şüpheli S.G'yi gözaltına aldı.

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