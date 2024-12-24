Kocaeli'de cinayet sanığı 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Kaynak: AA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.
Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.A.G. ve taraf avukatları katıldı.
Söz verilen sanık M.A.G, olay sırasında kasten hareket etmediğini iddia ederek tahliyesini istedi.
Sanık avukatı Şenay Güner Özener de müvekkilinin eylemini "meşru savunma çerçevesinde" gerçekleştirdiğini savundu.
Müşteki avukatı Mustafa İsaoğlu ise sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanık M.A.G'ye "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.