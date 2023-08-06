Kocaeli'de çocuklara yönelik "dinozorların keşfi" atölye çalışması

KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin ilk özel hayvanat bahçesi olan Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda, çocuklara yönelik "dinozorların keşfi" atölye çalışması gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan çocuklar, yumurta şeklindeki buz kütlesini eriterek içine gizlenen küçük hayvan ve dinozor oyuncakları açığa çıkardı.

Daha sonra çocuklara hayvanlarla ilgili bilgi verildi. Etkinlik sonunda çocuklar, hayvanat bahçesindeki tavşanları da besledi.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim Pazarlama Müdürü Tuğçe Özgür, AA muhabirine, çocukların serinleten etkinlikle dinozorlar ve diğer canlılar hakkında çeşitli bilgiler edinme imkanı bulduğunu söyledi.

Çocukların eğlenerek eğitimine devam ettiğini aktaran Özgür, ücretsiz etkinliğin yaz süresince süreceğini dile getirdi.