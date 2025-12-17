Kocaeli'de çocukların maçında kadın hakeme saldırı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde U-12 Ligi’nde dün oynanan karşılaşma sırasında Çubuklu Bala Spor antrenörü Seçkin Tağrıkulu, kadın hakem Songül Uzun'a saldırarak tokat attı. Saldırının ardından antrenörü Seçkin Tağrıkulu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA-DHA
Kocaeli'de U-12 Lig karşılaşmasında bir kadın hakeme saldırarak şiddet uygulayan antrenör tutuklandı.
İzmit Avni Kalkavan Stadı'nda dün oynanan karşılaşmada hakem Songül Uzun'a (18), tokat atarak darpettiği iddiasıyla gözaltına alınan Çubuklubala Spor Kulübü antrenörü S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen antrenör, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.