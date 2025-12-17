Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kocaeli'de çocukların maçında kadın hakeme saldırı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde U-12 Ligi’nde dün oynanan karşılaşma sırasında Çubuklu Bala Spor antrenörü Seçkin Tağrıkulu, kadın hakem Songül Uzun'a saldırarak tokat attı. Saldırının ardından antrenörü Seçkin Tağrıkulu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel
  • 17.12.2025 12:03
  • Giriş: 17.12.2025 12:03
  • Güncelleme: 17.12.2025 12:15
Kaynak: AA-DHA
Kocaeli'de çocukların maçında kadın hakeme saldırı

Kocaeli'de U-12 Lig karşılaşmasında bir kadın hakeme saldırarak şiddet uygulayan antrenör tutuklandı.

İzmit Avni Kalkavan Stadı'nda dün oynanan karşılaşmada hakem Songül Uzun'a (18), tokat atarak darpettiği iddiasıyla gözaltına alınan Çubuklubala Spor Kulübü antrenörü S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen antrenör, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

BirGün'e Abone Ol