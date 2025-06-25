Kocaeli'de çöp depolama alanında yangın

Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bulunan İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'nin (İZAYDAŞ) çöp depolama alanında yangın çıktı.

İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'nin (İZAYDAŞ) çöp depolama alanında, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)

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