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Kocaeli'de denizde kaybolan lise öğrencisi Mehmet’in cansız bedeni bulundu

Kocaeli'de girdiği denizde kaybolan lise öğrencisi Mehmet Selim Yaman’ın cansız bedeni bulundu.

Güncel
  • 02.09.2024 13:39
  • Giriş: 02.09.2024 13:39
  • Güncelleme: 02.09.2024 13:43
Kaynak: DHA
Kocaeli'de denizde kaybolan lise öğrencisi Mehmet’in cansız bedeni bulundu
Fotoğraf: DHA

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde girdiği denizde kaybolan lise öğrencisi Mehmet Selim Yaman’ın (17), 3’üncü günde cansız bedeni bulundu.

Olay, 30 Ağustos günü ilçenin Kerpe Plajı’nda meydana geldi. Körfez Fen Lisesi 3’üncü sınıf öğrencisi Mehmet Selim Yaman, serinlemek için girdiği denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışması başlatıldı.

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri denizden, karadan ve havadan çalışma gerçekleştirdi.

Dün, arama çalışmalarının 3’üncü gününde, Yaman’ın cansız bedeni bulundu.

Kandıra Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Mehmet Selim Yaman’ın cenazesi, dün ailesine teslim edildi.

2 kardeş olan Yaman, aynı gün ailesinin yaşadığı Kartepe ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası İstasyon Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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