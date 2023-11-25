Kocaeli'de denizde mahsur kalan 4 kürekçi kurtarıldı
Kaynak: AA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle denizde mahsur kalan 4 kürekçi kurtarıldı.
Sümerspor Kürek Kulübünden 18 sporcu antrenman yapmak için 6 tekneyle İzmit Körfezi'nde denize açıldı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle 5 tekne karaya yanaşırken diğer teknede bulunan 4 sporcu mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye gitti.
Ekipler, can simidi yardımıyla 4 sporcuyu kurtardı. Sporcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan İzmit Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak'taki bir ağacın devrilmesini bir iş yerinin güvenlik kameraları kaydetti.
Görüntülerde ağacın devrildiği esnada bir vatandaşın kaçması yer alıyor.
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