Kocaeli'de dere kenarında erkek cesedi bulundu

Kocaeli'de Cemal Eryılmaz’ın isimli kişinin deredeki otomobile yaklaşık 20 metre mesafede, vücudunun bir kısmı su içinde cesedi bulundu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Derbent Mahallesi Dumanlıkaya mevkisinde meydana geldi.

ATV’ler ile gezen grup, derenin içinde bir otomobil ile 20 metre uzağında vücudunun bir kısmı su içerinde hareketsiz duran kişiyi fark etti.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde bu kişinin, yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarmanın incelemesinde cesedin, Cemal Eryılmaz’a ait olduğu belirlendi.

Eryılmaz’ın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü. Eryılmaz’ın ölüm nedeninin tespiti için jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.