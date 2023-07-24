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Kocaeli'de dereye devrilen cipteki 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dereye devrilen cipteki 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 24.07.2023 14:09
  • Giriş: 24.07.2023 14:09
  • Güncelleme: 24.07.2023 14:09
Kaynak: AA
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Kocaeli'de dereye devrilen cipteki 4 kişi yaralandı

Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde ilerleyen T.G. yönetimindeki yabancı plakalı cip, kontrolden çıkarak yol kenarındaki Kiraz Deresi'ne devrildi.

Kazada, sürücü T.G, çocukları F.G. ve A.G ile yeğeni H.Ş. yaralandı.

Arkalarından gelen akrabalarının haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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