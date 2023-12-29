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Kocaeli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 29.12.2023 13:59
  • Giriş: 29.12.2023 13:59
  • Güncelleme: 29.12.2023 13:59
Kaynak: AA
Kocaeli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü tedaviye alındı.

F.C. idaresindeki 34 KP 3865 plakalı beton mikseri, Pelitli yolunda ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoldaki ulaşım bir süre aksadı.

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