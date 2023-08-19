Kocaeli'de devrilen otomobildeki karı koca ağır yaralandı
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.
Müfit B. idaresindeki otomobil, Safalı Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Müfit B. ile eşi Nuriye B, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.