Kocaeli'de devrilen servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES OSB) Çerkeşli Mahallesi'nde Metin K. idaresindeki 41 P 1239 plakalı servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.