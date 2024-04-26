Kocaeli'de devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde D-100 güney yan yolda ilerleyen Kamil G. idaresindeki 26 ACV 379 plakalı çamaşır makinesi yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kot farkı nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde devrildi.
Dorsesi yan yolda duran TIR'ın kupa kısmı ise caddeye düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
Bölgede ulaşım kontrollü sağlanırken, TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.