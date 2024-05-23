Kocaeli'de devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen TIR'ınsürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İbrahim Ç. yönetimindeki 59 DK 375 plakalı pet şişe su yüklü TIR, D-100 kara yolunun Anadolu otoyolu bağlantı noktasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.
Kot farkı bulunan karşı şeride geçen TIR, bir aydınlatma direğine çarparak devrildi.
TIR'ın çarptığı direk ise seyir halinde olan Ali Ö. idaresindeki 16 APD 148 plakalı hafif ticari araca çarpıp hasara yol açtı.
Yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karayolları ekipleri, TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.