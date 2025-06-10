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Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.06.2025 22:03
  • Giriş: 10.06.2025 22:03
  • Güncelleme: 10.06.2025 22:03
Kaynak: AA
Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen karpuz yüklü tırın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı.

Hakan Sakar idaresindeki 81 ACL 470 plakalı tır, Balçık Mahallesi Vali Muammer Güler Bulvarı Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı Tepeören kavşağı mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Tırda sıkışan E.D, H.B. ile F.D, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı güzergahında ulaşımda aksama yaşandı.

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