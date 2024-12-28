Kocaeli'de doğalgaz kaynaklı 2 patlama: 14 kişi yaralandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 13 kişi yaralanırken, aynı ilçede ikinci bir doğal gaz kaynaklı patlama daha yaşandı. İkinci patlamada ise bir kadının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki dairede şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi. Patlamada yaralanan 13 kişi itfaiye ekiplerince binadan çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, üst katlarda oturan bazı apartman sakinleri de binayı saran dumandan etkilendi. Patlamada yaralananların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, binanın önünde park halinde bulunan araçlar da zarar gördü.

AYNI İLÇEDE İKİNCİ PATLMAMA

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde meydana gelen ilk patlamanın ardından Özhan Mahallesi Osmangazi Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında da doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Patlamada bir kadının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.PATLAMA ÇALIŞMA ESNASINDA MEYDANA GELDİ İDDİASI

Öte yandan, Darıca ilçesinde gün içerisinde 14 mahallede doğal gaz kesintisinin yaşandığı ve ekiplerin kesintinin nedenini belirlemek için bölgede çalışma yaptığı sırada patlamanın meydana geldiği ileri sürüldü.

VALİ İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, patlamaların ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, ilk patlamaya ilişkin “Darıca ilçemizde doğal gaz kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir yangın ve patlama meydana geldi. 4 katlı bir apartmanda şu ana kadar 13 vatandaşımızın yaralı olarak hastanelere sevkini sağladık. Ölümüz yok. Apartmanda, dairelerde kalan herhangi bir şahıs yok. İtfaiye teşkilatımız, AFAD çalışmasını yaparak tüm daireleri boşaltmış vaziyette. Doğal gaz kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Ağır yaralı olmadığı şeklinde bilgimiz var” ifadelerini kullandı.