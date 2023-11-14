Kocaeli'de doğalgaz sobasından çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akçakoca Mahallesi Akçakoca Sokak'ta 3 katlı apartmanın son katındaki Gülsen S'ye (85) ait dairede doğalgaz sobasından yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan yaşlı kadın, yangını fark eden gelini tarafından daireden çıkarıldı.

İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince kısa sürede kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Bu arada tansiyonu yükseldiği için fenalaşan yaşlı kadına sağlık ekipleri müdahale etti.