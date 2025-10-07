Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 07.10.2025 17:20
Kaynak: AA
Kocaeli'de drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de otomobiliyle drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir sürücünün otomobiliyle drift yaptığı ihbarı üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Çalışmalar sonucu sürücü yakalandı.

Kural ihlalleri nedeniyle ehliyetine el konulan sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesince 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

Trafikten 60 gün süreyle men edilen araç otoparka çekildi.

