Kocaeli'de düğün sonrası çıkan kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgada tabancayla vurularak yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Köseköy Dumlupınar Mahallesi'nde bir düğün salonu çıkışında, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş açıldı, bacağından yaralanan B.D. ile kasık bölgesinden vurulan O.Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Polis, olayın ardından şüpheli B.K'yi gözaltına aldı.