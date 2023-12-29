Kocaeli'de evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğuna ambulansta müdahale edildi.

Sultan Orhan Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğuna ambulansta müdahale edildi.