Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kocaeli'de eve çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı ev hasar gördü, sürücü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 25.10.2023 16:44
  • Giriş: 25.10.2023 16:44
  • Güncelleme: 25.10.2023 16:44
Kaynak: AA
Kocaeli'de eve çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

M.A. (55) idaresindeki 41 AGN 283 plakalı hafriyat kamyonu, Kızderbent Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan S.E'ye (53) ait eve çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Büyük çapta hasarın meydana geldiği evde kaza anında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol