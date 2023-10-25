Kocaeli'de eve çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı ev hasar gördü, sürücü yaralandı.
Kaynak: AA
M.A. (55) idaresindeki 41 AGN 283 plakalı hafriyat kamyonu, Kızderbent Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan S.E'ye (53) ait eve çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Büyük çapta hasarın meydana geldiği evde kaza anında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
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