Kocaeli'de fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü alev alev yandı

Olay, saat 18.00 sıralarında Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde üzerinde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan işçilerin taşındığı 34 LMC 994 plakalı servis midibüsü, kalorifer sisteminin tutuşması sonucu alev aldı. İsmi öğrenilemeyen servis midibüsü şoförü, aracı yol kenarına çekip, işçileri tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, midibüs ise kullanılmaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.