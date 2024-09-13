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Kocaeli'de fabrikada 4 işçi doğalgazdan zehirlendi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet yürüten bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle doğalgaz nedeniyle zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çalışma Yaşamı
  • 13.09.2024 16:34
  • Giriş: 13.09.2024 16:34
  • Güncelleme: 13.09.2024 16:37
Kaynak: İHA
Kocaeli'de fabrikada 4 işçi doğalgazdan zehirlendi
Fotoğraf: İHA

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki bir fabrikada çalışan 4 işçi doğalgazdan zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Acısu Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi.

İşçiler, bilinmeyen bir sebeple doğalgaz kaynaklı etkilenme yaşadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine adrese sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 4 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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