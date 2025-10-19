Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kocaeli'de freni boşalan tanker 8 araca çarparak durdu

Ajans Haberleri
  • 19.10.2025 18:11
  • Giriş: 19.10.2025 18:11
  • Güncelleme: 19.10.2025 18:11
Kaynak: AA
Kocaeli'de freni boşalan tanker 8 araca çarparak durdu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde freni boşalan sulama tankeri, park halindeki 8 araca çarptıktan sonra durabildi.

G.G, 34 NEB 522 plakalı sulama tankerini, Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde park etti.

Bir süre sonra freni boşalarak hareket eden tanker, 8 araca çarparak durdu. Kazada, bir sokak aydınlatma direği ile ekmek fırınının camları da zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı kazada zarar gören araçlar, çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol