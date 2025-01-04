Kocaeli'de gaz dolum tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki gaz dolum tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA
Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan bir endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisinde asetilen tüplerinin dolumu sırasında hattan sızan gaz alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tesiste hasar oluştu.
Yangında ölen veya yaralanan olmadı.