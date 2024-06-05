Kocaeli'de gemi yangını: Dumandan etkilenen gemi çalışanı hayatını kaybetti

Kocaeli'de özel bir tersanede kıyıya demirli gemide çıkan yangında dumandan etkilenen 4 mürettebattan biri olan Mustafa Altuntaş yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tersanede bulunan bir gemide çıkan yangında yaralanan 4 mürettebattan biri olan 41 yaşındaki Mustafa Altuntaş, kurtarılamadı.

Dün saat 11.00 sıralarında, Başiskele ilçesindeki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde yapım aşamasında bulunan geminin suya indirilmesinin ardından henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan 4 personel, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan gemi çalışanı Mustafa Altuntaş, bu sabah hayatını kaybetti.

3 kişinin tedavisinin sürdüğü, 1'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.