Kocaeli'de genç kadın yatağında ölü bulundu
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 18 yaşındaki E.İ.T. odasındaki yatağında ölü bulundu.
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 18 yaşındaki kadın, yatağında ölü bulundu.
4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'nde ikamet eden aile, odasındaki yatağında hareketsiz yatan kızları E.İ.T'nin çağrılarına tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Adrese yönlendirilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Karamürsel Devlet Hastanesi morguna götürüldü.