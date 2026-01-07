Giriş / Abone Ol
  • 07.01.2026 21:55
Kocaeli'de girişinde çukur oluşan 5 katlı bina boşaltıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bina, girişinde çukur oluştuğu gerekçesiyle tedbir amacıyla tahliye edildi.

Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki 5 katlı binanın girişindeki toprak alanda çukur oluştuğu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Bunun üzerine bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemi alınmasının ardından inceleme yapan ekipler, tedbir amaçlı 5 katlı binanın boşaltılmasını kararlaştırdı.

Polis ekiplerince çevresine şerit çekilen binadan tahliye edilen aileler, yakınlarının yanına gitti. Ekiplerin, bina ve çevresindeki çalışması sürüyor.

