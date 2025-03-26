Kocaeli'de gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı

Kocaeli’de cumartesi günü (22 Mart) eylemler sırasında polis müdahalesinin ardında gözaltına alınan 74 kişiden 4'ü tutuklandı.

Evrensel Gazetesi'nin haberine göre, 18 yaş altı olanlar ve hastalığı nedeniyle serbest bırakılanların ardından kalan 69 kişinin gözaltı süresi 3 gün uzatılmıştı. Dün akşam tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 69 kişiden 4'ü tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Adliye önünde bekleyen ve tutuklama haberini alan aileler yaşanan duruma tepki gösterdi. Çocuğu için bekleyen bir baba "Çocuklarımıza getirdiğimiz kıyafetleri almadılar, döve döve gözaltına almışlar. Benim çocuğum eylemlere katılan başka bir çocuğunun dövüldüğünü görmüş ona tepki gösterince almışlar" diye konuştu.

DARP EDİLEREK GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Cumartesi günü yaşanan eylemlerde polisin gaz sıkmasının ardından büyük bir arbede yaşanmış, ara sokaklara kadar kovalamaca devam etmişti.

Eylemciler darbedilerek gözaltına alınmıştı. Öte yandan cumartesi akşamı çevik kuvvetin talimatsız bir şekilde gaz sıktığı, yerel basına ve ulusal basına yansıyan görüntülerle emniyet müdür yardımcısının çevik kuvvet amirine bu nedenle tepki gösterdiği ortaya çıkmıştı.