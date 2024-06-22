Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Süleyman T. idaresindeki 69 AT 887 plakalı hafif ticari araç, İstasyon Mahallesi köprülü kavşak mevkisinde Fatih A'nın kullandığı 34 LA 3551 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Reyhan T, Şeymanur T. ve Selma T, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.