Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Sultanorhan Mahallesi Bağdat Caddesi ile Kavak Caddesi kavşağında Onur K. idaresindeki 34 NY 0841 plakalı hafif ticari araç ile Merve Sude A. yönetimindeki 34 GVD 556 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.