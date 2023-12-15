Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 15.12.2023 17:48
  • Giriş: 15.12.2023 17:48
  • Güncelleme: 15.12.2023 17:48
Kaynak: AA
Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'de iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Darıca ve Gebze ilçelerinde iş yerlerinden 6 cep telefonu çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi Y.S.E, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kocaeli'ye getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 