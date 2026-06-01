Kocaeli'de iki aile arasında silahlı ve sopalı kavga: 10 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda toplam 10 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gölcük ilçesi Hisareyn Merkez Mahallesi Kosova Caddesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine silah, taş ve sopalarla saldırdı.

4 KİŞİ SİLAHLA, 6 KİŞİ TAŞ VE SOPAYLA YARALANDI

Çıkan kavgada C.Ş., F.Ş., F.Ş. ve İ.Ş. silahla vurularak; Y.Ş., E.Ş., F.Ş., C.Ş., G.Ş. ile Y.Ş. ise taş ve sopa darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ile ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin O.A. ve M.A. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden O.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.