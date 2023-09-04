Kocaeli'de iki haftada 402 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son iki haftada boğulma tehlikesi geçiren 402 kişiyi kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde 402 vakaya müdahale etti.

Ekipler, Cebeci'de 175, Kovanağzı'nda 9, Kumcağız'da 106, Miço Plajı'nda 3, Kerpe'de 18, Sarısu'da 10, Seyrek'te 14, Bağırganlı'da 24, Karamürsel'de 10, Darıca'da 22, Bayramoğlu sahilinde ise 11 kişi olmak üzere 402 kişiyi boğulmaktan kurtardı.​​​​​​​