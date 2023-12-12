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Kocaeli'de iş adamının öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 12.12.2023 21:48
  • Giriş: 12.12.2023 21:48
  • Güncelleme: 12.12.2023 22:33
Kaynak: AA
Kocaeli'de iş adamının öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş adamının cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2 Aralık'ta Denizli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Darıca'da ekmek fırını işleten Mesut Ulusoy'un cesedinin bulunması üzerine çalışma başlattı.

Araştırma ve incelemeler sonucunda düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. ve F.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüpheli F.K'nin Ulusoy'un çalışanı olduğu öğrenildi.

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