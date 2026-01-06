Kocaeli'de iş cinayeti: Forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde forkliftin devrilmesi sonucu aracın altında kalan 30 yaşındaki işçi Atabey E., olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
4 Temmuz Mahallesi Bereket Sokak'ta Atabey E'nin (30) kullandığı forklift devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aracın altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Atabey E'nin cenazesi, Karamürsel Devlet Hastanesi morguna gönderildi.