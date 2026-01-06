Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kocaeli'de iş cinayeti: Forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde forkliftin devrilmesi sonucu aracın altında kalan 30 yaşındaki işçi Atabey E., olay yerinde hayatını kaybetti.

Güncel
  • 06.01.2026 17:05
  • Giriş: 06.01.2026 17:05
  • Güncelleme: 06.01.2026 17:12
Kaynak: AA
Kocaeli'de iş cinayeti: Forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Fotoğraf: AA

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

4 Temmuz Mahallesi Bereket Sokak'ta Atabey E'nin (30) kullandığı forklift devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aracın altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Atabey E'nin cenazesi, Karamürsel Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

BirGün'e Abone Ol