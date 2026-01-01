Kocaeli'de IŞİD ve El Kaide operasyonu: 30 kişi adliyede

Kocaeli'de IŞİD ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 29 Aralık sabahı başlayan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 37 kişiden 30'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli Adliyesi'ne getirilen zanlıların savcılık sorguları sürüyor.

Bu arada, operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, IŞİD ve El Kaide'ye yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınmış, ikametlerde yapılan aramalarda, tabanca, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konulmuştu.